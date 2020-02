GT World: ecco la Porsche-Dinamic per Cairoli, Engelhart e Muller

La Dinamic Motorsport è pronta per affrontare la sua seconda stagione nel GT World Challenge Europe, per la quale avrà a disposizione una rosa di piloti Porsche di primissimo ordine.

La compagine emiliana proverà a dare l'assalto all'Endurance Cup con la sua 911 GT3, che affiderà ad un trio PRO formato dal Campione 2017 Christian Engelhart, l'esperto Sven Müller, reduce dall'esperienza con la Rowe Racing, e il giovane velocissimo Matteo Cairoli.

Per quest'ultimo è un ulteriore impegno di spicco dopo quelli che lo vedono in azione nel FIA WEC con il Team Project 1 e nell’Intercontinental GT Challenge come pilota del programma Junior della Casa di Weissach.

“Sono contento di correre con un team italiano come Dinamic Motorsport, che ho avuto come rivale nel 2014, l’anno in cui ho conquistato il titolo della Carrera Cup Italia, e che è cresciuto tanto nel corso di queste stagioni diventando una squadra di riferimento nel mondo delle competizioni Gran Turismo - ha detto il 23enne comasco - Penso che avremo il potenziale giusto sotto l’aspetto tecnico per fare bene. Inoltre conosco già Engelhart e Müller, che sono stati miei avversari nell’ADAC GT Masters e nella Supercup. Assieme formiamo un equipaggio di primo piano, con tutte le carte in regola per puntare a vincere”.