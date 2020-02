GT World: due Ferrari per Rinaldi Racing in Sprint ed Endurance

Saranno due le Ferrari schierate dalla Rinaldi Racing nel GT World Challenge Europe che vedrà la compagine tedesca impegnata in Sprint ed Endurance Cup per la stagione 2020.

La 488 GT3 #888 della Classe Silver vedrà alternarsi alla guida Rinat Salikhov e David Perel, già compagni di squadra lo scorso anno in Sprint Cup - dove terminarono secondi in Pro-Am - ai quali si aggiungerà il finlandese Patrick Kujala per gli eventi più lunghi.

Non finisce qui, però, perché una seconda vettura del Cavallino Rampante nella categoria Pro-Am per il trio formato da Pierre Ehret, Rino Mastronardi e Daniel Keilwitz, che saranno in azione in Endurance Cup.