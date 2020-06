GT World: Black Falcon si ritira! Mercedes supporta il nuovo HRT

Ci sono alcune novità importanti per quanto riguarda la ripartenza del GT World Challenge, in particolare anche per la 24h di Spa di ottobre.

La prima è di un nuovo ingresso in Endurance Cup, dove il nuovo Haupt Racing Team sarà in azione con una Mercedes-AMG GT3 supportata dalla Casa di Stoccarda.

La seconda è che Mercedes non darà il supporto ufficiale solamente alla compagine di Hubert Haupt, ma anche alla AKKA ASP, dopo che il team Black Falcon ha annunciato di prendersi una pausa dalle corse GT per un 2020 che vede crisi un po' dappertutto causa pandemia di Coronavirus.

"Gli ultimi tre mesi sono stati assolutamente i più difficili in 15 anni di storia per il nostro team - ha ammesso l'AD di Black Falcon, Alexander Boehm - La cancellazione degli eventi ha danneggiato qualsiasi nostra area di lavoro e le perdite a livello di vendite ammontano al 90% attualmente".

"Abbiamo quindi scelto di ritirarci dalle categorie GT3 professionali fino alla fine del 2021, dato che non ci sarebbe stata nemmeno la sicurezza del supporto coi piloti ufficiali. E' una decisione puramente logica che purtroppo è necessaria per evitare problemi economici per Black Falcon".

E qui subentra la novità dell'Haupt Racing Team, che ha preso dalla Black Falcon il team principal Sean Paul Breslin, il direttore tecnico Marvin Wagner, l'ingegnere Renaud Dufour, diversi tecnici e la line-up di piloti formata da Vincent Abril, Maro Engel e Luca Stolz.

“Non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura - ha detto Haupt, l'anno scorso secondo in Silver Cup - In questi anni di motorsport ho sempre avuto l'idea di mettere in piedi una squadra mia, anche se con la consapevolezza che questo richiede grande impegno e una enorme responsabilità. Con gente del genere al mio fianco, sono convinto che HRT ha fatto la scelta giusta".

"In un momento difficile a livello sportivo ed umano, volevo dare un segno del mio amore e legame con il motorsport. Sono sicuro che con questa squadra siamo pronti per arrivare ai vertici del GT3 molto presto".

Nel frattempo, Mercedes-AMG ha confermato che oltre alla squadra di Haupt fornirà supporto anche alla AKKA ASP a Spa, dove il Costruttore tedesco festeggerà i 10 anni del reparto corse clienti.

Sulle Ardenne confermato l'equipaggio con Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga e Raffaele Marciello pronto a dare la caccia al successo.

"Siamo felici e ringraziamo gli organizzatori della gara per aver riportato il motorsport in pista seguendo le norme anti-Covid - ha commentato il responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, Stefan Wendl - Durante le attività faremo di tutto per rispettare le restrizioni dando la massima collaborazione. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e addetti ai lavori sono la massima priorità. Anche se la maggior parte delle gare si svolgerà a porte chiuse, senza media e fa, l'importante è esserci e fare passi avanti verso la normalità".

"Per questo vogliamo estendere il nostro impegno dando supporto a chi correrà la 24h di Spa con il GT World Challenge Europe. Siamo lieti di andare in Belgio coi nostri team e piloti, specialmente per la nuova squadra allestita da Hubert Haupt che ora è più vicino alla famiglia di Mercedes-AMG Motorsport. Voglio anche ringraziare il team Black Falcon per i successi e il lungo periodo di collaborazione".

Maro Engel, ambasciatore del marchio Mercedes-AMG, ha aggiunto: "Non vedo l'ora di tornare al lavoro e quest'anno la 24h del Nürburgring sarà ancora un appuntamento di spicco. Anche la 24h di Spa con il GT World Challenge Europe ci vedrà andare all'attacco. Ringrazio chi è riuscito ad organizzare queste gare nella seconda parte dell'anno, Mercedes-AMG e i team clienti per i programmi stilati".