GT World: Barwell passa alla Pro-Am con la Lamborghini

La Barwell Motorsport ha definito i piani per quanto riguarda la sua Lamborghini Huracan GT3 Evo che schiera sulla griglia di partenza della Endurance Cup del GT World Challenge Europe 2020.

C'è un salto di qualità importante da segnalare perché la vettura di Sant'Agata Bolognese passerà dalla Classe Am alla Pro-Am, visto che il confermatissimo Leo Machitski avrà come nuovo compagno di squadra Rob Collard, che la Barwell ha preso anche per il British GT Championship.

Con loro vedremo il giovane Sandy Mitchell, cresciuto nel vivaio del Lamborghini Super Trofeo ed entrato a far parte del programma Junior del Toro dopo essere riuscito lo scorso anno a vincere anche la 24h di Spa nella sua categoria.

E proprio sulle Ardenne il terzetto verrà raggiunto anche dal fratello di Rob Collard, ossia il 23enne Ricky Collard, che inizialmente era stato ingaggiato dalla R-Motorsport per guidare la Aston Martin, ma che la settimana scorsa si è ritrovato a piedi dopo che la compagine svizzera ha deciso di rinunciare al proprio impegno nella serie per il 2020.

"Dopo aver dominato la Am Cup nelle ultime due stagioni con Adrian Amstutz, purtroppo quest'ultimo non era più disponibile per competere nel 2020, per cui con Leo abbiamo deciso di affrontare una nuova sfida - ha dichiarato Mark Lemmer, Team Principal della Barwell Motorsport. Leo adora il GT World Challenge e la Endurance Cup, dunque ci aspettiamo una grande stagione in Pro-Am con lui, Rob e Sandy. Sono convinto che potremo ambire ad un altro titolo!"