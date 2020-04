GT: La 24h di Spa verrà recuperata il 22-25 ottobre

La 24h di Spa-Francorchamps ha trovato una sua collocazione in autunno, dopo lo spostamento dell'evento che si sarebbe dovuto tenere in luglio e che non potrà svolgersi causa pandemia di Coronavirus.

SRO, promoter di Intercontinental GT Challenge e GT World Challenge, ha scelto il weekend del 22-25 ottobre per recuperare l'appuntamento sulle Ardenne, che quindi andrà in scena con più ore di buio e soprattutto con un meteo che non promette sicuramente noia grazie all'incertezza e alle basse temperature del periodo.

Per quanto riguarda il GT World Challenge Europe, la sfida belga resta valida per l'Endurance Cup, mentre per l'IGTC c'è uno slittamento dopo l'appuntamento di Indianapolis, che sarà tre settimane prima.

Confermata la presenza anche delle categorie di supporto precedentemente scelte, ovvero GT4 European Series, Lamborghini Super Trofeo Europe e TCR Europe Series.