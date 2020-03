Dinamic Motorsport cala il tris di Porsche nel GT World Endurance

La Dinamic Motorsport cala il tris di Porsche per la stagione 2020 del GT World Challenge Europe, per il quale ha deciso di allargare il proprio impegno.

Dieci giorni fa era infatti stata annunciata la partecipazione all'Endurance Cup con la 911 GT3 #54 dei piloti PRO Christian Engelhart, Sven Müller e Matteo Cairoli.

Oggi la squadra emiliana ha svelato un programma molto più ampio che prevede altre due vetture di Weissach in griglia nelle gare più lunghe della serie europea GT, iscritte alle categorie Silver Cup e Pro-Am.

Nella prima vedremo all'opera un esperto come Andrea Rizzoli, che dovrà far crescere il 23enne danese Mikkel Overgaard Pedersen, reduce dall'avventura in Porsche Supercup, mentre il terzo pilota dell'equipaggio verrà annunciato più avanti.

Per quanto riguarda la seconda categoria sopracitata, avremo in macchina un trio tutto svizzero formato da Mauro Calamia, Ivan Jacoma e Roberto Pampanini.