Coronavirus: il GT World conferma Monza, Imola riserva in allerta

Il problema Coronavirus che nelle ultime ore si sta scatenando velocemente anche in Italia, non sta passando inosservato per quanto riguarda l'organizzazione delle serie internazionali che dovranno venire a correre nel nostro paese.

Il GT World Challenge Europe ha comunque appena dato conferma che la tappa di Monza, prevista per il 17-19 aprile, si farà, al netto di decisioni da parte del Governo locale sull'eventuale cancellazione o spostamento delle varie manifestazioni sportive.

In tutti i casi, il promoter SRO ha preso accordi con il tracciato di Imola per avere un round italiano in calendario. Nel caso in cui Monza saltasse, il tracciato del Santerno sarebbe pronto ad ospitare il weekend del GT World (valido per la Sprint Cup) il 31 ottobre-1 novembre, quindi molto più avanti nella stagione e con - si spera - i dovuti margini precauzionali adottati per risolvere la questione Coronavirus.

Dovesse verificarsi questa ipotesi, ci sarebbe uno scambio di ruoli tra Imola e Barcellona, la quale diverrebbe il quinto ed ultimo round della Endurance Cup (sostituendo Monza). Ogni decisione in merito verrà naturalmente resa nota a tempo debito da SRO, che per ora ha confermato anche l'intero calendario del GT World Asia, pur tenendo monitorata la situazione.