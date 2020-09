24h di Spa: Audi Sport annuncia i 12 piloti delle quattro R8 LMS

Audi Sport presenterà quattro R8 LMS al via della 24h di Spa Francorchamps con i suoi team clienti.

Sulle Ardenne, dove si corre l'appuntamento endurance più importante di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge avremo dodici piloti ufficiali a bordo delle vetture schierate da Team WRT, Team Saintéloc e Attempto Racing.

Quest'ultima squadra è la novità fra quelle che godono del sostegno di Audi Sport, già in azione nel GTWC e a Spa in passato, ma in veste privata, e ora con la vettura di Mattia Drudi e Frédéric Vervisch, che si uniranno nello stesso equipaggio assieme a Patrick Niederhauser.

Christopher Haase e Markus Winkelhock saranno invece portacolori del Team Saintéloc, beneficiando dell'aggiunta del leader DTM, Nico Müller.

Infine avremo due macchine preparate dal Team WRT e anche qui abbiamo due volti provenienti dal DTM: il primo è il Campione in carica René Rast, che condividerà l'abitacolo assieme a Mirko Bortolotti e Kelvin Van Der Linde, mentre dall'altra parte dei box ci sarà Robin Frijns, che raggiunge Christopher Mies e Dries Vanthoor.

"Avremo quattro macchine con equipaggi molto forti per la 24h di Spa, messe a punto da tre squadre differenti - ha dichiarato Chris Reinke, Capo di Audi Sport Customer Racing - Vogliamo la quinta vittoria assoluta nella gara per GT3 più importante del mondo".