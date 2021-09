Jos Verstappen torna in pista per la 24h di Dubai

Jos Verstappen tornerà in pista per una competizione internazionale in occasione della 24h di Dubai il 13-14 gennaio 2022.

L'olandese, è stato indicato dai media del suo paese come compagno di equipaggio di Thierry Vermeulen, che è il figlio dell'attuale manager di Max Verstappen, Raymond Vermeulen.

I due, assieme ad un paio di altri concorrenti, saranno a bordo di una nuovissima Porsche 992 911 GT3 Cup, auto che proprio Vermeulen ha avuto modo di guidare alla 24h di Barcellona qualche settimana fa, seguito da Jos che è anche suo coach in Porsche Carrera Cup Benelux quest'anno.

"Sarà bello correre assieme, per Thierry è l'occasione di acquisire altra esperienza - ha detto il 49enne, che verrà seguito dal team GP Elite - E' una bella opportunità per tutti, non so se sarà solo sporadica oppure avrà un seguito. Intanto vedremo se mi piacerà, poi valuterò".