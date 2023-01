Fotogallery 24h di Dubai | Podio per Valentino Rossi con la BMW

#955 Willi Motorsport by Ebimotors Porsche 911 GT3 Cup (992): Fabrizio Broggi, Sergiu Nicolae, Sabino de Castro

#777 Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG GT3: Luca Stolz, Fabian Schiller, Axcil Jefferies, Martin Konrad

#714 razoon-more than racing KTM X-BOW GTX: Daniel Drexel, Leo Pichler, Kristopher Rosenberger, Bob Bau, Ernst Kirchmayr

#48 Saalocin by Kox Racing Porsche 911 GT3 R (991 II): Nico Pronk, Stéphane Kox, Dennis Retera, Peter Kox, Tom Boonen, #438 Simpson Motorsport BMW M4 GT4 : James Kell, Cameron McLeod, Keith Kassulke, David Holloway, Vasily Vladykin

#4 Abu Dhabi Racing by HRT Mercedes-AMG GT3: Hubert Haupt, Khaled Al Qubaisi, Sébastien Baud, Jules Gounon, Luca Stolz, #27 Heart of Racing by SPS Mercedes-AMG GT3: Ian James, Gray Newell, Roman De Angelis, Ross Gunn

