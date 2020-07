Torna dopo 40 anni la Coppa Florio con la 12h di Pergusa!

CREVENTIC è orgogliosa di annunciare che la prestigiosa Coppa Florio tornerà in vita per la prima volta in oltre 40 anni all’Autodromo di Pergusa questo Ottobre, come parte del calendario della 24H SERIES 2020 powered by Hankook.

La corsa siciliana, una delle più antiche gare di durata nella storia, addirittura precedente la 24 ore di Le Mans, la Mille Miglia e il Rally di Monte Carlo, è stata disputata per la prima volta nel 1900, sebbene con il nome ‘Coppa Brescia’. Nel 1905, sotto il patrocinio di Vincenzo Florio, l’evento è stato rinominato ‘Coppa Florio’ ed ha visto 12 edizioni fino al 1929. Ora, 91 anni più tardi e in seguito al significativo rinnovamento dell’Autodromo di Pergusa, il nipote di Florio, Chico Pallandino, ha dato a CREVENTIC la licenza ufficiale per riportare in vita la Coppa Florio per il 2020 e non solo, come parte della 24H SERIES.

La Coppa Florio troverà posto nel calendario della 24H SERIES 2020 il 9-10-11 Ottobre al posto della Hankook 12H IMOLA e sarà valida per la 24H SERIES Europe.

Il Coordinatore Sportivo di CREVENTIC Ole Dörlemann ha detto: “Questa è un’opportunità incredibile e non posso che ringraziare il Signor Chico Pallandino Florio per la fiducia data a CREVENTIC per riportare in vita una delle più antiche gare di durata nella storia del motorsport. Siamo anche molto orgogliosi di accogliere l’Autodromo di Pergusa nel calendario della 24H SERIES, in quanto vanta una grande storia e tradizione, e annovera tra i propri vincitori precedenti una collezione di icone del motorsport”.

“Siamo certi che la nuova Coppa Florio possa diventare uno degli eventi più attesi del calendario della 24H SERIES nei prossimi anni, e non vediamo l’ora che le auto delle classi GT e TCE scendano in pista questo ottobre in Sicilia”.

Modifiche al calendario dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e le crescenti restrizioni al rumore hanno reso impossibile per Imola ospitare un appuntamento della 24H SERIES nel 2020.

L’Autodromo di Pergusa

Inizialmente costruito nel 1951, l’Autodromo circonda il Lago di Pergusa, da cui prende il nome, ed è costituito da una sequenza di lunghi rettilinei e curve veloci per un totale di 4.950km. Diversamente da molti altri autodromi Italiani, le corse automobilistiche a Pergusa non sono iniziate fino ai primi anni 60. Tra i più significativi eventi ospitati c’è il Gran Premio del Mediterraneo, una corsa di Formula 1 non valida per il mondiale disputata dal 1962 al 1967 con i regolamenti di F1, prima di diventare tappa fissa del calendario di Formula 2 (e successivamente di Formula 3000), fino all’ultima edizione nel 1998.

Alcuni vincitori del GP del Mediterraneo includono i Campioni del Mondo di F1 Sir Jackie Stewart, John Surtees, Jochen Rindt, e Keke Rosberg, i vincitori della Indy 500 e Campioni IndyCar/CART Gil de Ferran e Juan Pablo Montoya, e le icone di Le Mans Hans-Joachim Stuck e Henri Pescarolo.

Più recentemente, Pergusa ha ospitato due appuntamenti del FIA GT Championship nel 2002 e nel 2003, e una corsa dell’International GT Sprint Series nel 2012. L’approdo di CREVENTIC nel 2020 rappresenta il primo evento internazionale all’Autodromo di Pergusa in quasi un decennio.

CREVENTIC e i propri concorrenti saranno anche i primi ad utilizzare i rinnovati box e paddock di Pergusa. Oltre ad aver completamente riasfaltato la pista l’anno passato, i box del circuito, ognuno dei quali è in procinto di essere revisionato, avranno un nuovo sistema elettrico e connessioni WiFi e LAN a disposizione delle squadre.

La Coppa Florio: una gara e un trofeo

Dopo due edizioni esplorative nel 1900 e 1901 – la seconda della quale fu vinta dal fondatore della Lancia, Vincenzo – la prima edizione ufficiale della Coppa Florio ebbe luogo il 4 Settembre 1905. Per celebrare l’evento, Vincenzo Florio, che ha anche fondato la Targa Florio nel 1906, offrì l’incredibile somma di 50,000 lire al costruttore che avrebbe ottenuto più vittorie nelle prime sette edizioni. Incredibilmente, le prime sette corse – disputate dal 1905 al 1924 – sono state vinte da altrettante case, e solo dopo che Peugeot ottenne il proprio secondo successo nell’ottava edizione della Coppa Florio nel 1925, il premio in denaro venne assegnato. La Coppa Florio è stata poi brevemente reintrodotta come appuntamento del World Sports Car Championship negli anni 70, facendo la propria ultima apparizione in calendario nel 1981.

Tra i vincitori degni di nota della Coppa Florio troviamo Giovanni Battista Raggio, che ottenne il successo nell’edizione inaugurale del 1905; Felice Nazzaro, due volte trionfatore della Targa Florio e il primo di soli tre uomini a ripetere la vittoria sulle difficili strade siciliane; il vincitore della 500 miglia di Indianapolis 1913 Jules Goux; e Albert Divo, due volte primo nella Targa Florio e a cui Bugatti ha dedicato al propria hypercar in edizione limitata da oltre 1,500 cavalli nel 2019.

La gara durerà 12 ore e vedrà al via vetture nelle classi GT e TCE. Le prime sei ore della Coppa Florio 2020 saranno disputate sabato 10 Ottobre, mentre le ultime sei ore domenica 11 Ottobre. Il programma ufficiale sarà rilasciato prima della corsa.

Oltre a far rivivere un evento che risale ad oltre 90 anni fa, CREVENTIC ha intenzione di omaggiare i vincitori assoluti delle categorie GT e TCE con le repliche fedeli dei trofei originali Coppa Florio, che venivano date ai vincitori dell’evento all’inizio del 1900.

L’evento sarà aperto da una parata sulle strade di montagna

L’evento del 9-10-11 Ottobre inizierà con la parata di auto GT e turismo, che percorreranno 15km di strada montuosa dall’Autodromo verso il vicino paese di Enna. Le auto lasceranno il circuito con un intervallo di un minuto. I Carabinieri locali nel frattempo assicureranno la chiusura delle strade, permettendo ai piloti di raggiungere i 75kph sulle ventose strade di montagna senza danneggiare o surriscaldare i motori delle proprie vetture. Ogni pilota sarà personalmente accolto nella piazza centrale di Enna dal sindaco del paese, il Signor Maurizio Dipietro.

Sono in programma anche una sessione autografi con i piloti e l’opportunità di scattare foto, oltre a poter ammirare il famoso Monte Etna. La quota di iscrizione include i biglietti per il traghetto da Genova a Palermo, che permette alle squadre di risparmiare oltre 3,000km di strada.

Ulteriori informazioni riguardo la Coppa Florio e la 24H SERIES powered by Hankook sono disponibili sul sito 24hseries.com. Oppure, chi fosse interessato può contattare CREVENTIC direttamente all’indirizzo info@creventic.com o chiamare il numero +31 485 471 166.